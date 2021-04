Les Francofolies de La Rochelle et les cinémas CGR affichent leur optimisme

Le patron du festival des Francofolies et celui du réseau de cinémas CGR basé à La Rochelle espéraient des annonces plus précises ce jeudi soir. Mais ils évoquent tous les deux leur espoir d'une réouverture avant l'été.

A La Rochelle, deux poids lourds affichent leur "optimisme", même s'ils espéraient mieux des réunions de jeudi 16 avril autour d'Emmanuel Macron.

"Optimisme", c'est le même mot qui revient dans la bouche du patron des Francofolies et dans celle du directeur général de la chaîne de cinémas CGR basée à La Rochelle. Gérard Pont, des Francofolies, espérait, certes, l'annonce de la réouverture des salles de spectacle et des cinémas, d'abord à 35% jusqu'à mi-juin, puis à 65% - c'est ce qui semblait se dessiner. Mais en fait, "tout dépend du pic épidémique", comprend le patron de CGR Jocelyn Bouyssy : "je pense qu'Emmanuel Macron a décalé l'annonce encore une fois parce qu'on n'est pas encore au pic".

C'est déjà formidable si les artistes peuvent jouer devant 5.000 personnes, ce n'est pas arrivé depuis longtemps

Gérard Pont confirme qu'il compte bien organiser l'édition 2021 des Francofolies du 10 au 14 juillet, même si c'est avec 5.000 spectateurs assis comme le préconisait en février la ministre de la Culture. Pour lui, "c'est déjà formidable si les artistes peuvent jouer devant 5.000 personnes, ce n'est pas arrivé depuis longtemps".

"Evidemment, ajoute Gérard Pont, on prend un risque. Ce serait plus facile de ne rien faire, de mettre tout le monde au chômage partiel, et d'attendre". "Je pense qu'à la mi-juillet, on sera dans un autre type de vie".

Côté cinémas, Jocelyn Bouyssy, le patron rochelais de CGR, l'un des principaux réseaux français de salles, espère encore que la réouverture sera possible dès la mi-mai. "On a de l'espoir". Une fois décidée la réouverture, Jocelyn Bouyssy estime qu'un retour proche de la normale dans les cinémas, par étapes, sera possible en deux mois. "On est persuadé que ça sera relativement rapide".