La Rochelle, France

Nous y voilà... La 34e édition des Francofolies débute ce mercredi. Dès 11 heures avec des projections de documentaires au CGR Dragon, des "francos stories" avec un documentaire sur Véronique Sanson mercredi matin, Jacques Higelin jeudi matin ou encore Johnny Hallyday le 14 Juillet.

Au programme, 5 jours de concerts à la Sirène, à la Coursive, mais aussi bien sûr sur la grande scène Jean-Louis Foulquier. Un événement XXL à gérer aussi au niveau de la sécurité. Depuis l'attentat à Nice il y a deux ans, sur la promenade des Anglais, la façon de sécuriser les grands événements a changé. Des blocs de bétons fermeront une nouvelle fois les accès au vieux Port. La préfecture en profite au passage pour redonner quelques conseils de comportement de vigilance pour cette édition.

Premier conseil important, si vous avez un billet pour la grande scène Jean-Louis Foulquier sur l'esplanade St Jean d'Acre, pour éviter de longues files d'attente de près de 2 heures comme l'année dernière, arrivez avec le strict nécessaire pour ne pas compliquer la fouille à l'entrée du site. Sachez que si vous pouvez prendre un petit sac à main, une banane ou une pochette, en revanche vous ne pourrez pas rentrer avec un sac à dos ou un sac en tissu de plus de 10 litres. Les objets ou sacs interdits pourront être laissés en consigne gratuite à l'entrée.

N'arrivez pas non plus au dernier moment. En général, les concerts débutent à l'heure. Avec des premières notes à 19 heures mercredi soir, l'esplanade ouvrira 3 heures avant à 16 heures. En cas de forte chaleur, des fontaines à eau et des brumisateurs sont sur place, mais pensez tout de même à prendre de la crème solaire et emmenez des petites bouteilles d'eau. Pour le reste, attention aux voitures mal garées qui pourraient gêner les secours. Vous risqueriez de la retrouver à la fourrière. Des parking relais sont disponibles, et des navettes sont mises en place encore cette année. Enfin, évitez de laisser traîner des objets apparents dans votre véhicule. Du simple bon sens, pour éviter des vols.