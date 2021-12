Les fraudeurs au stationnement payant n'ont qu'à bien se tenir à Béziers

La ville de Béziers va s'équiper à partir du 3 janvier 2022 d'une nouvelle arme anti-fraude au stationnement. Une voiture LAPI (autrement dit Lecture Automatisée des Plaques d'Immatriculation) va sillonner le cœur de ville. Sa mission est d'identifier plus rapidement les conducteurs n'ayant pas réglé les frais de stationnement payant.

"Il ne s'agit en aucun cas d'une machine à fric'' précise Michel Ramandou, responsable des Grands Projets à la Ville et à l'Agglo de Béziers Méditerranée. "Notre objectif est d'améliorer le contrôle du stationnement et de faire en sorte que les agents sur le terrain travaillent dans de meilleures conditions."

En 2020, 12 plaintes ont été déposées contre des conducteurs irascibles pour incivilités (insultes verbales, altercations physiques).

"Le but n'est pas d'augmenter le nombre d'amendes, mais bien de favoriser la rotation des véhicules et lutter ainsi contre les voitures ventouses et gênantes."