Champagne-Ardenne, France

A vos télécommandes ! Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vous allez devoir régler votre poste, à partir du mardi 27 mars. Les personnes qui reçoivent la télé par box, câble, fibre ou satellite, ne sont pas concernées.

L'agence nationale des fréquences (ANFR) et Télédiffusion de France(TDF) changent les fréquences de la TNT. L'opération se fait région par région, et c'est donc le tour de l’est. Les quatre départements de l’ex Champagne-Ardenne sont concernés, tout comme celui de l'Aisne.

Dans la plupart des cas : une simple recherche automatique de chaînes

Il y aura donc une coupure des émetteurs dans la nuit de lundi à mardi, et tout devrait rentrer dans l’ordre à 8h du matin. Contrairement au cinq avril 2016, il ne faut pas changer de téléviseur ou acheter un décodeur. La manipulation est simple : avec la télécommande, il faut sélectionner « menu » sur son téléviseur, puis choisir la recherche automatique des chaînes. L'appareil fait le reste.

Il peut arriver que ça ne marche pas dès mardi matin, et qu'il soit nécessaire d'attendre un jour ou deux, en fonction des émetteurs. « Ce sont des opérations extrêmement complexes », explique Gaelle Kaminski, directrice de l’audiovisuel de TDF. « Toute la chaîne technique est remise en cause, on doit travailler émetteur par émetteur ».

C'est par ces tubes que les flux sont envoyés vers l'antenne TDF © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Des aides financières sont prévues -- Jean-Marc Salmon, directeur général adjoint de l’ANFR

Il peut aussi arriver que certaines chaînes ne soient pas captées, à cause des antennes râteaux. Dans ce cas, des aides financières sont prévues, annonce Jean-Marc Salmon, directeur général adjoint de l’ANFR : 120 euros pour réorienter son antenne, voire la changer, ou 250 euros pour changer de monde de réception, et passer par exemple à la parabole.

En cas de problème, ou pour tout renseignement, il y a un centre d’appel : 0 970 818 818, et un site internet : recevoirlatnt.fr

Des nouvelles fréquences pour les opérateurs mobiles

Pourquoi ce type d'opérations ? Tout simplement parce que le nombre de fréquences n'est pas infini, et qu'il faut faire de la place. Jean-Marc Salmon : « L’évolution de la technologie permet la diffusion des chaînes en haute définition sur un plus petit nombre de fréquences. Des fréquences sont donc libérées. L’Etat les a vendues aux opérateurs mobiles pour développer sur tout le territoire le haut débit mobile internet".