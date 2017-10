Les fréquences de la TNT changent pour une partie de la Lozère

A partir du 3 octobre 2017, le département de la Lozère, comme les autres départements de la région Occitanie, sera concerné par des modifications de fréquences de la TNT qui doivent permettre la libération des fréquences hertziennes de la bande des 700 MHz.

À partir du 3 octobre 2017, le département de la Lozère, comme les autres départements de la région Occitanie, sera concerné par des modifications de fréquences de la TNT qui doivent permettre la libération des fréquences hertziennes de la bande des 700 MHz.

Cette opération technique importante aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau : ils devront alors procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT.

La recherche des chaînes est une opération simple à réaliser à partir de la télécommande de son téléviseur ou de son adaptateur TNT. Les téléspectateurs ont déjà réalisé cette opération en avril 2016 dans le cadre du passage à la TNT.

Qui est concerné ?

Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, en maison, ou collective, en immeuble.

Que faut-il faire ?

Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la télévision par une antenne râteau collective : il doit s’assurer, en amont des changements de fréquences de la TNT qui auront lieu le 3 octobre, que son syndic ou gestionnaire d’immeuble a bien fait intervenir un professionnel pour réaliser des travaux sur l’antenne collective. Si tel n’était pas le cas, les résidents de l’immeuble risqueraient de perdre des chaînes après le 3 octobre 2017.

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison individuelle, il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de certaines chaînes de la TNT.

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences. Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne râteau.

Pourquoi ?

Le passage à la TNT Haute Définition, qui s'est produit sur toute la France métropolitaine le 5 avril 2016, permet désormais de diffuser l’ensemble des chaînes de la TNT avec un nombre de fréquences moins important. Les fréquences dégagées par cette opération pourront désormais être transférées au secteur de la téléphonie mobile pour leurs déploiements 4G (et 5G à l’avenir) et répondre ainsi à l’augmentation de l’échange des données mobiles, en croissance d’environ 60% par an en France. Ce redéploiement des fréquences permet ainsi d’améliorer la connectivité dans les différents territoires.

Des opérations techniques sont toutefois nécessaires pour assurer ce transfert : des changements de fréquences de la TNT sont planifiées sur 13 phases successives qui concernent chacune une partie différente de la France métropolitaine. La première phase (phase 0) a déjà eu lieu en avril 2016 en Ile-de-France, en même temps que le passage à la TNT HD. Les 12 autres phases se dérouleront d'octobre 2017 à juin 2019.

Gerard BRINGUET ....Patron de l'entrerpise MATER à Mende Specialisé dans la vente de televisuer et decodeur ....il est antenniste ...Il explique la marche à suivre Copier