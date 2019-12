Les frères Pogba et quelques stars à Tours pour une opération caritative en faveur des enfants en Guinée

Un repas caritatif, une vente aux enchères et un concert avaient lieu samedi 28 décembre pour la première journée de l'opération 48 heures pour la Guinée. Ce dimanche 29 décembre, un match amical entre des stars du football français et une équipe guinéenne est organisé.

Tours, France

Les 48 heures pour la Guinée ont démarré samedi 28 décembre. Un événement autour des frères Pogba, Mathias, Florentin et Paul.

Un week-end caritatif au profit de la Guinée pour permettre de construire des puits, notamment près des écoles. Samedi 28 décembre au programme il y avait une vente aux enchères, un dîner de gala à l’hôtel de ville de Tours et un grand concert avec Black M devant un millier de personnes.

Mais l'événement principal a lieu dimanche 29 décembre : un match de gala entre la sélection guinéenne et une sélection de joueurs français et européens.

Pour Mathias Pogba, il faut absolument se mobiliser et il est heureux de voir des centaines de personnes participer à l'opération : "Aujourd'hui nous avons la force nécessaire pour faire ces efforts là donc mes frères et moi on en a profité" raconte le joueur. "Je suis surpris de voir autant de monde. Les gens ont répondu présents comme on l'espérait et c'est parfait", poursuit-il. "La Guinée est notre pays et aller aider mes confrères au pays c'est la meilleure chose que je puisse faire aujourd'hui" conclut Mathias Pogba.

Près 400 couverts pour le repas de gala

Pour le premier jour de l'opération, un repas de gala était organisé à l’hôtel de ville de Tours pour récolter des fonds. Près de 400 couverts étaient dressés. L'ancien joueur Djibril Cissé a également fait le DJ pour la soirée.

Les participants étaient nombreux pour espérer rencontrer des célébrités comme Patrick Vieira, Patrice Evra certains ont payé leurs place une centaine d'euros notamment pour rencontrer leurs idoles.

Parmi les "célébrités" présentes, Pierre Jean Chalençon de l'émission Affaire Conclue sur France 2, Jean Bartélémy Bokassa le petit fils de Bokassa Ier et auteur, Pascal Sostens plus connu sous le surnom de "Pascal le grand frère" ou Djibril Cissé, Bernard Ménez et Fabienne Thiébault.

Des grand noms du football international très attendu au stade de la vallée du cher

L'événement que tout le monde attend avec impatience c'est surtout le match caritatif à 15h à Tours au stade de la Vallée du Cher dimanche 29 décembre. Seront présents, les frères Pogba mais aussi des grands noms du football selon Kevin Spreux l'un des organisateurs. "Il y aura Didier Six, le sélectionneur de l'équipe de football de la Guinée, Pascal Feindouno grand nom du football guinéen notamment. L'idée principale c'était aussi de faire jouer Paul Pogba le petit frère contre ses grands frères Mathias et Florentin. Paul et ses amis joueront dans l'équipe "All Star" et ses frères vont affronter cette équipe", explique Kevin Spreux qui rappelle aussi que des internationales féminines seront de la partie comme Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France, ou Hawa Cissoko.

"Quelques surprises vont peut être fouler la pelouse et il faut venir pour le voir" dit Kevin Spreux. Réponse au coup d'envoi à 15h.