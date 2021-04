Les frontaliers haut-savoyards savourent la réouverture des terrasses des restaurants en Suisse

A partir de ce lundi, la Suisse assoupli ses restrictions sanitaires. Les cinémas, salle de théatre et de concert peuvent de nouveau accueillir du public. Les restaurants et bar peuvent eux ouvrir leur terrasse. Une aubaine pour les frontaliers haut-savoyards !

En France on en rêve, en Suisse c'est une réalité. Les restrictions sanitaires sont assouplies à partir de ce lundi 19 avril. Les salles de cinémas, théâtres, concerts peuvent de nouveau accueillir du public avec une jauge de 50 personnes assises et masquées. Les stades peuvent eux recevoir 100 spectateurs maximum.

Le restaurant : "un lieu humainement indispensable"

C'est également la délivrance pour les bars et restaurants qui peuvent rouvrir leur terrasse avec une limite de quatre clients par table, une distance d'1m50 entre chaque table, sans oublier la prise de coordonnées des convives.

ECOUTEZ - La joie de Lina, une Haut-Savoyarde qui travaille à Genève Copier

"Il y une réelle envie que les choses reviennent à la normale et les restaurant en font partie" se réjouie Lina, Haut-Savoyarde installée à Habère-Lullin et responsable d'une entreprise à Genève.

Même si elle espérait une réouverture totale des restaurants, Lina savoure. "De temps en temps, _cela fait du bien de ne pas sortir la gamelle_. Je vais continuer d'aller au même restaurant sauf que je serai en terrasse et non plus devant la fenêtre à attendre mon lunch. Je vais pouvoir m'asseoir et puis manger sur place. C'est convivial et humainement indispensable. C'est un espace de vie et d'échange le restaurant, on sort de notre environnement, on se pose, on se repose."

Pourquoi en France on ne se calque pas sur le modèle suisse ?"

Paulo par lui "d'une semi délivrance ! On a besoin surtout de retrouver des habitudes les plus normales possibles". Cet Annécien préside une association à Genève et fait l'aller retour tous les jours. "Cela manquait à tout le monde ! On est quand même des latins, ce qui veut dire que _la table a un sens beaucoup plus important que le ventre_. C'est le lien social, le partage, le fait de sortir du cadre habituel. Un midi, un petit plat du jour pas trop cher c'est tout à fait faisable."

Pas d'inquiétude malgré le risque

Cet assouplissement des mesures en Suisse a lieu alors que la situation sanitaire reste "fragile et s'est même détériorée" selon le gouvernement fédéral. Cependant, il n'y a aucune inquiétude à avoir assure Paulo. "On est dehors, les serveurs font le service avec le masque, les conditions sanitaires sont préservées. _La limite des 4 par table est même beaucoup plus restrictive qu'avant puisque c'était 5 à 6 convives_."

ECOUTEZ - "Pourquoi ne pas calquer le modèle suisse" se demande Paulo, un frontalier haut-savoyard Copier

Le haut-savoyard ne comprend d'ailleurs pas pourquoi "en France, pour les restaurants qui ont une terrasse, on ne se calque pas sur le modèle suisse. Mon épouse travaille en France et je peux vous assurer qu'elle viendra en Suisse faire un petit tour dans les restaurants, c'est évident.