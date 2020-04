Les fruits et légumes sont-ils plus chers au supermarché depuis le confinement ?

"Six euros le chou fleur !", s'écrie Bernard, un retraité d'AIlly-sur-Noye dans la Somme, ce lundi matin à l'antenne de France Bleu dans les Hauts-de-France. Il appelle la radio pour alerter sur le prix "qui explose" des fruits et légumes : "J'ai été faire les courses vendredi au supermarché, le chou fleur coûtait 5,99 la pièce, alors qu'il était à 1,99€ il y a quelques semaines".

Non, les fruits et légumes ne sont pas plus chers

Les fruits et légumes sont-ils plus chers, depuis le début du confinement ? Non, selon le gérant du supermarché où Bernard fait ses courses : "Ce sont les fluctuations normales du marché ! Même en temps normal, les fruits et légumes ne sont pas comme la viande de bœuf où l'on peut garantir un prix à peu près stable sur l'année".

Les gens retiennent quand ils achètent un légume à 6€, mais quand ils l'ont acheté 1€ la semaine d'avant, ils l'oublient aussitôt !

"Par exemple", dit le responsable de ce magasin samarien, "la semaine dernière on vendait la fraise gariguette à peine 1,50€ la barquette parce qu'on avait une surproduction, ça a duré deux jours et puis c'est remonté, maintenant on la vend deux, voire deux fois et demi plus cher". Idem pour le chou-fleur de Bernard, qui vient du marché de Saint-Omer pour se retrouver en magasin : "D'une semaine à l'autre, le prix peut beaucoup varier en fonction du moment où on achète la palette de choux". En tout cas, il l'affirme, il n'a "jamais" vendu un chou-fleur à 5,99€.

Plus de fruits et légumes français

Mais depuis le début du confinement, les enseignes de la grande distribution se sont engagées à davantage acheter de fruits et légumes français : "C'est sûr qu'une tomate grappe française, c'est deux fois plus cher qu'une tomate belge ou des Pays-Bas", concède le gérant. Selon un autre responsable de magasin de l'agglomération amiénoise, le prix du transport joue également. Certains transporteurs ont relevé leurs prix : "Une tomate du Maroc qu'on faisait venir à 50 centimes le kilo, aujourd'hui elle vient peut-être à 70 centimes".

Mais pour le gérant du supermarché de Bernard, l'impression d'une hausse de prix est avant tout psychologique : "Avec le confinement, on a reporté toutes les dépenses de nourriture qui se divisaient entre la cantine des enfants, le sandwich à midi et le restaurant le soir sur le supermarché. On achète plus parce qu'il faut faire tous les repas. Forcément, on a l'impression de dépenser beaucoup plus".