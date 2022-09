Les funérailles d'Elizabeth II auront lieu le lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster

Les funérailles de la reine Elizabeth II, décédée jeudi en Ecosse, auront lieu le lundi 19 septembre à Londres, a annoncé ce samedi le palais de Buckingham. Des dirigeants du monde entier sont attendus pour ces funérailles qui auront lieu à l'abbaye de Westminster à 12h (heure française). Le roi Charles III, son fils qui lui a succédé, a déclaré un jour férié au Royaume-Uni pour l'occasion.

Avant la cérémonie, le corps sera exposé publiquement pendant quatre jours à Westminster Hall, la plus vieille section des Chambres du Parlement, après une procession dans les rues de Londres.

Défi historique pour la police

La police britannique se prépare pour ses premières funérailles nationales en près de 60 ans, depuis celles du Premier ministre Winston Churchill en 1965. L'événement s'annonce comme "la plus grosse opération de maintien de l'ordre" de son Histoire, indique Nick Aldworth, ancien coordinateur du contre-terrorisme dans la police nationale au journal The Independent. Un véritable comme un casse-tête : accueillir les dirigeants des grandes puissances de la planète, chefs d'État et têtes couronnées, tout en canalisant des millions de visiteurs à Londres.

Parmi les personnalités attendues, les présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ainsi que de nombreux dirigeants des ex-colonies britanniques. Ce sera aussi le premier voyage à l'étranger de l'empereur du Japon Naruhito depuis son accession au trône en 2019 après l'abdication de son père.

"Il suffit d'une voiture, d'une personne qui veuille accomplir un acte de haine et alors là, non seulement vous avez un événement constitutionnel qui dérape, mais des blessés et des morts", poursuit Nick Aldworth. Il relève que la cérémonie se tiendra dans un contexte de "menace mondiale d'un niveau très différent" de celui des précédentes funérailles royales, comme celles de la reine-mère en 2002 ou encore celles de la princesse Diana cinq ans plus tôt. Le Royaume-Uni a été frappé de plusieurs attentats ces dix dernières années, en particulier une série d'attaques sanglantes à Londres, Manchester et dans d'autres villes visées par des jihadistes.