Les futurs champions de tennis français sont à Nîmes à l'occasion du Nîmes Tennis Tour

Le Nîmes Tennis Tour existe depuis cinq ans, mais cette année, les deux organisateurs, Michel Ramillon et Sebastien Garcia ont souhaité lui donner une nouvelle dimension. Un millier de joueurs l'an passé, plus de 3.000 cette année. Agés de 8 à 18 ans, ils viennent de toute la France, y compris d'Outre-Mer, de Belgique et de Suisse. Chaque jour, ils s'affrontent entre eux. Plus de 200 tournois sont ainsi organisés et disputés sur 35 courts, ceux du tennis des Hauts de Nîmes et ceux du Tennis Club Kennedy. Ces matches comptent pour leur classement officiel. D'après les organisateurs, c'est unique en France. "Quand on étudie le calendrier explique Michel Ramillon, on s'aperçoit qu'on est les seuls à proposer ce concept et à regrouper autant de joueurs sur une si grande période. Ca représente 5.000 matches sur 22 jours**."** Le tennis des Hauts de Nîmes propose ses structures, ses capacités d'hébergement et son service de restauration tout le temps de la compétition. Le Nîmes Tennis Tour a lieu jusqu'au 25 juillet .

