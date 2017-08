Les futurs gardiens de la paix sensibilisés aux discriminations à Nîmes

La 244é promotion des élèves gardien de la paix initiée à toutes les formes de discrimination. 614 élèves qui ont pu échanger ce mercredi, à l'école nationale de police de Nîmes avec un représentant de la Licra et la FLAG, l'association des policiers/Gendarmes gay,lesbien,bi et trans.

La 244é promotion des élèves gardien de la paix initiée à toutes les formes de discrimination. 614 élèves qui ont pu échanger hier, (mercredi), à l'école nationale de police de Nîmes avec un représentant de la Licra, qui lutte contre le racisme et la FLAGASSO, l'association des policiers/Gendarmes gay, lesbien ,bi et trans. Objectif : rappeler l'impartialité dont doivent faire preuve les policiers envers tous les publics en toutes circonstances. Pas simple, dans un pays traversé par des tensions sociétales fortes.

Deux heures, cela peut paraître court mais être sensibilisé aux discriminations n'est pas inutile pour de futurs policiers.

Ils ont en 23 et 36, Fiona, Séverine et Tom. Ils sont futurs gardiens de la paix, leur promo sort de Nîmes fin septembre et ils ont acquis certaines convictions au sortir du débat

Rappeler l'impartialité dont doivent faire preuve les policiers envers tous les publics en toutes circonstances.

