Les futurs gendarmes réservistes se forment pendant les vacances à Besançon

Pendant les quinze jours des vacances scolaires de la toussaint, ils n'auront pas vraiment pris de repos. Une vingtaine de personnes, âgés de 17 à 39 ans, participent à Besançon à une formation intensive pour rejoindre la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Une fois formés, ils deviennent de vrais gendarmes, mobilisables sur leur temps libre, tout en poursuivant leur activité principale.

"J'aimerais vraiment avoir une vie professionnelle qui n'ait pas de lien avec le côté militaire", indique Romane, 19 ans, participante à la formation. Mais pour elle, "pouvoir porter l'uniforme bleu, c'est une fierté et un honneur", ce qui a donc poussé la jeune femme à intégrer la réserve opérationnelle.

Une formation théorique puis pratique

Après une période de formation théorique en distanciel, ce stage intensif au centre d'information et de recrutement de Besançon est l'occasion de mettre en pratique les connaissances des aspirants gendarmes et de les tester avec des exercices, comme la sécurisation d'un accident de voiture. "Il y a un vrai esprit de corps qu'on retrouve dans peu d'endroits et aussi une forme de discipline", apprécie Romane, après plus de dix jours de formation.

Pour ces futurs gendarmes, la notion d'engagement est primordiale. "Je considère que c'est bien de donner du temps libre pour les autres", explique Quentin, 24 ans, étudiant en droit à Besançon. "On a vu tout ce qui s'est passé récemment avec les attentats ou la crise covid, il faut qu'il y ait des gens qui puissent être présents pour le pays, pour les citoyens", poursuit le jeune homme, prêt à sacrifier du temps pour la gendarmerie.

Des gendarmes souvent sur le terrain

La Franche-Comté compte 900 gendarmes réservistes, indifférenciables des gendarmes de métier. Ils peuvent travailler jusqu'à 120 jours par an pour le compte de la gendarmerie, rémunérés selon leur grade. Ils sont notamment mobilisés pour sécuriser des événements, patrouiller, ou encore faire de la sécurité routière. "La réserve opérationnelle est là pour compléter le dispositif de la gendarmerie, notamment en matière de lutte contre la délinquance, ça peut aussi être pour intervenir sur un accident de la circulation ou lutter contre les violences intrafamiliales", précise le lieutenant-colonel Jean-Michel Petit, commandant de la réserve opérationnelle de Franche-Comté.

En moyenne, les réservistes sont mobilisés "60 à 90 jours par an", indique le lieutenant-colonel. Du temps pris sur leurs weekend, la nuit ou pendant des congés. "Certaines personnes prennent des vacances dans leur entreprise spécialement pour se consacrer à leur engagement dans la réserve opérationnelle", assure Jean-Michel Petit.