Les futurs nageurs-sauveteurs de la SNSM formés à Larmor-Plage dans le Morbihan

Chaque été vous les apercevez sur certaines plages de Bretagne. Les nageurs sauveteurs de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) surveillent la baignade et prennent en charge les personnes en danger. En France, ils sont environ 1.500 postés sur un tiers des plages du littoral et tous les ans, 500 nouvelles recrues viennent renouveler les rangs. Ces derniers peuvent être formés partout à travers la France, dans l'un des 33 centres de formations. En Bretagne, il y en cinq : Rennes, Trégastel, Brest, Quimper et Lorient. C'est justement dans le Morbihan qu'une session de formation s'organise depuis le 9 avril.

Des scénarios très réalistes

Les sept futurs-nageurs sauveteurs ont d'abord commencé la semaine par des cours théoriques puis place à la pratique. "Nous mettons en place des scénarios fictifs pour qu'ils soient confrontés à des situations réalistes", explique Paul, responsable de la formation. Durant tout l'exercice, les apprenants doivent appliquer les trois missions du nageur-sauveteur : la prévention, la surveillance et l'intervention si besoin.

Dans le scénario du jour, l'une des formatrices doit s'éloigner du groupe et faire semblant de se noyer. Rapidement, deux secouristes en apprentissage repèrent le danger et se lancent dans l'opération de sauvetage. Le sifflet sonne, ils se font des signes et l'un d'eux se jettent à l'eau. "Nous avons un langage propre à la profession. En fonction du nombre de coups de sifflet et des gestes, nous faisons passer un certain message", décrypte Paul.

Les formateurs débriefent l'exercice avec les futurs nageurs-sauveteurs © Radio France - Chloé Cenard

Valider les acquis

À chaque fin de scénario, le groupe prend une vingtaine de minutes pour énumérer les points faibles et les points forts puis l'objectif est validé ou non par les formateurs. Ici, pas d'examen mais du contrôle continu. Les futurs nageurs-sauveteurs doivent être prêts à affronter n'importe quelle situation. Ils doivent donc avoir des capacités physiques mais pas seulement. "Ça nous permet de nous préparer psychologiquement à ne pas être dépassé par les évènements si l'un de ces cas devait se réaliser une fois sur le terrain", affirme Anaïs, 20 ans.

La jeune femme vient de Montbéliard dans le Doubs, comme Lilian. "J'attends ça depuis tellement longtemps, j'ai tellement hâte de commencer". Les deux jeunes se sentent enfin prêts à se confronter à la réalité du terrain. À l'issue de leur formation, ils seront affectés à l'un des 256 postes de secours que compte la SNSM en France.