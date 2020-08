Les gagnants de l'opération "Souriez, vous respirez en Haute-Vienne" séduits par le département

Devant les gagnants et les familles, le président du département et de la chambre de commerce (au centre) présentent les atouts de la région.

Un week-end pour découvrir Limoges et ses environs. C'est le but de l'opération "Souriez, vous respirez en Haute-Vienne". Les 15 heureux gagnants et leur famille ont été guidés dans les rues de Limoges. Ils ont adoré la gastronomie locale : "Excellents ! Une vraie découverte !" Aurélie et Julien veulent partir de la région parisienne depuis quelques années :" Ce jeu était une belle façon de venir découvrir la ville de Limoges ! Nos amis ne nous ont pas cru quand nous leur avons expliqué notre projet. Ils pensent qu'il n'y a rien à faire à Limoges. Les chefs d'entreprises et les nombreuses Start-Up nous montrent, ici, le contraire."

Tous les deux n'en peuvent plus des bouchons et des heures interminables dans les transports en commun dans la capitale. Le prix de l'immobilier est aussi très attractif pour Julien: "A la place de notre petit appartement, nous pouvons avoir une maison avec plus d'espace et plus de chambres pour le même prix à Limoges."

Le déclic du confinement

Parmi les gagnants, beaucoup viennent de grandes métropoles avec une majorité de la région parisienne. C'est le cas de Sophie. Elle vit en Seine-et-Marne. "Quand nous sommes enfermés pendant de longs mois dans quelques mètres carrés avec une famille... C'est usant. Nous voulions déjà partir mais le confinement a confortés notre choix de changement."

Plus d'espaces, c'est aussi ce que recherche Christelle. Elle travaille à Versailles comme infirmière dans un bloc opératoire. "Je viens de la campagne à la base et je vois que la Haute-Vienne propose ce retour à la campagne. Ici, je peux devenir propriétaire en vivant dans une ville à taille humaine. Je suis ouverte au changement, et maintenant je vais finaliser mon projet en m'installant ici !"