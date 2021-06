Les galères techniques et matérielles s'accumulent sur le chantier de l'Espace Mayenne

A l'intérieur de l'Espace Mayenne, plusieurs structures de bois ne peuvent pas encore être installées, dans le hall d'entrée sur certains plafonds et sur la casquette du parvis, par exemple, il s'agit ici du toit extérieur.

à lire aussi Retard sur le chantier de l'Espace Mayenne à Laval : des événements reportés

Les responsables du chantier croisent donc les doigts pour que les délais d'approvisionnement ne s'étirent pas au-delà du passage de la commission de sécurité prévue le 22 juin prochain.

Pénurie de bois, de peintures

Des ouvriers subissent aussi la pénurie de peintures, il manque des couleurs pour des rambardes. Ils n'ont pas reçu non plus des toiles censées être accrochées aux murs des salles de conférences et de concerts dans le but d'améliorer l'acoustique des lieux.

Passage de la commission de sécurité une semaine avant le Tour de France

Les travaux d'électricité, eux avancent, au pas de charge, "une cadence infernale" nous raconte anonymement un des hommes qui travaille sur le chantier. La fibre est installée mais des tests sur les sonorisations et sur les projecteurs des salles doivent encore avoir lieu. Au conseil départemental on reste optimiste. L'Espace Mayenne sera prêt pour le passage du Tour de France le 30 juin, point d'arrivée de la 5ème étape. Le parking est prêt et la zone de presse aussi à l'intérieur, pour accueillir dans les meilleures conditions possibles plusieurs centaines de journalistes