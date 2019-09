Les gamers de Z Event récoltent plus de 3 millions d'euros pour l’Institut Pasteur

Z Event est un projet caritatif créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary. Ce week-end, les gamers ont récoltés 3.509.878 au profit de l'Institut Pasteur.

Le but de Z Event est de rassembler plusieurs animateurs spécialisés dans le streaming de jeu vidéo sur internet pour un marathon de plus de 50 heures, afin de diffuser du contenu en direct tous ensemble et d'encourager les spectateurs à se mobiliser pour soutenir une association caritative.

La première édition a vu le jour en 2016. Depuis, ils récoltent chaque année de plus en plus de dons distribués ensuite à divers associations, instituts ou ONG.

Alexandre Dachary était l’invité de l’émission Une Heure en France le jeudi 19 septembre.

On respecte les conditions minimums de la santé et du bien-être. Il y a des équipes de nuit et des équipes de jour

Du 20 au 23 septembre a eu lieu la 4e édition avec 56 joueurs qui ont tous mobilisé leurs communautés afin de soutenir l’Institut Pasteur.

En 2018, plus d'un million d'euros avaient été réunis au profit de Médecins Sans Frontières. Cette année se sont donc 3.509.878 euros qui ont été récoltés pour l’Institut Pasteur.

Alexandre Dachary est revenu partager ce succès avec nous ce mardi 24 septembre.