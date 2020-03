Coronavirus : les garages auto offrent housses de sièges et charlottes aux soignants à domicile en Vaucluse

Pour limiter la propagation du conoravirus, un directeur de concessions automobiles en Vaucluse offrent gants et masques au personnel des urgences. Il propose aussi des housses de sièges et de volants à une maison médicale de Carpentras pour protéger les soignants qui interviennent à domicile.

Avant de fermer les garages Volkswagen en Vaucluse, le directeur a récupéré les masques et les gants des carrossiers et des mécanos. Il a apporté une centaine de masques et 1.400 gants aux urgences de Cavaillon, Avignon Orange et même d'Arles.

Housses de sièges et de volants pour protéger les soignants qui se déplacent à domicile

À nouveau sollicité, Gioni Nicastro va devoir vider d'autres placards des ateliers : "je viens de recevoir un appel d'un centre médical qui me demande des housses en plastiques pour protéger les sièges et les volants. On va les réquisitionner dans les ateliers des garages d'Orange, de Cavaillon ou d'Avignon pour les apporter à ce cabinet médical."

À Carpentras, c'est au service comptabilité de la maison médicale que Virginie additionne les bonnes volontés : "on a besoin de housses de sièges, de housse de volants et de charlottes pour tous ceux qui interviennent à domicile: les médecins généralistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes. On sollicite aussi tous les professionnels : une collègue est en train d'appeler les esthéticiennes pour des charlottes pour limiter la contagion."

Encourager d'autres professionnels à aider les soignants

Le directeur du groupe automobile ByMyCar en Vaucluse (gestionnaire des concessions Volkswagen) espère que tous les chefs d'entreprises se poseront la question sans regarder le chiffre d'affaires : "qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile face à cette crise sanitaire? On n'a pas hésité une seconde pour réquisitionner ce matériel. On devait agir et ne pas rester les bras croisés. On espère que ça donnera des idées à d’autres garages, à d'autres professionnels."

À Carpentras, Virginie a déjà contacté une vingtaine de professionnels. Elle constate un élan de solidarité dans cette crise sanitaire: "oui heureusement! Une dizaine de professionnels de Carpentras m'ont déjà répondu positivement. Il y a heureusement une grande solidarité".

Au Pontet, l'atelier de mécanique Norauto indique qu'il est ouvert uniquement pour réparer les véhicules des personnels soignants et des employés de la grande distribution en cette période de crise sanitaire.