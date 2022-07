Les garagistes débordés face aux demandes de réparations liées aux orages de grêle

"En quelques minutes d'orage, on en a pris pour un an de travail." Au garage Vizinot, à Botans (Territoire de Belfort), le gérant Jean-Marc Vizinot et son équipe subissent un rythme effréné depuis trois semaines. Ils expertisent entre vingt et vingt-cinq véhicules par jour, contre une quinzaine par semaine en temps normal. "Ça nous fait de belles journées, confie Philippe, l'expert, venu de Nancy. Et c'est loin d'être fini, on en a encore pour un moment."

Derrière le comptoir de l'accueil, près de 400 dossiers sont en attente de traitement. À deux mètres, le téléphone n'arrête pas de sonner. "On termine régulièrement à 22 heures", confie la secrétaire.

à lire aussi EN IMAGES - Averses de grêle violentes sur le Haut Doubs et le pays de Montbéliard

Après le premier orage de grêle du 26 juin, ils ont pu effectuer les démarches pour les situation urgentes, comme les parebrises trop endommagés pour rouler, mais depuis, à part quelques débosselages, ils se concentrent sur les diagnostics. Les réparations de carrosserie ou de parebrises fissurés devraient s'étaler jusqu'à fin 2023. D'autant que de nombreuses voitures ont de nouveau subi des dégâts ce mercredi, durant les intempéries sur le sud du Territoire de Belfort et sur le pays de Montbéliard.

Des réparations qui pourraient s'étaler jusqu'à la fin de l'année prochaine

Environ 15 % des véhicules touchés par les intempéries sont même irréparables car les coûts de remise en état sont supérieurs à leur valeur. "Aujourd'hui, sur une vingtaine de voitures encore, trois ne pourront pas être réparées, c'est parce que le parc sur Belfort est vieillissant", raconte Philippe.

Devant la voiture bleue qu'il est en train de d'expertiser, il est une fois de plus impressionné par l'ampleur des dégâts : le capot est criblé d'une quinzaine d'impacts et le parebrise est entièrement fissuré dans la diagonale. "Il y en a pour environ 800 euros pour le parebrise et 3 000 euros pour la carrosserie, constate-t-il. Généralement, les réparations coûtent plutôt entre 1 500 et 2 000 euros mais pour cet orage, les grêlons était gros et le coût moyen est plus élevé."

Les garagistes sont également confrontés à un autre problème : la pénurie de vitrages causée par de trop nombreuses tempêtes de grêle dans toute la France, depuis le début de l'année. De quoi rallonger un temps d'attente qui sera déjà très long pour les automobilistes.