Les gardiens de prison bloquent Fleury-Mérogis

Les surveillants de prison vont bloquer le site de Fleury-Mérogis, ce lundi soir. Ils manifestent pour demander plus de moyens et une hausse des effectifs, après l'agression de six gardiens de prison.

Les surveillants de Fleury-Mérogis appellent au blocus de la prison ce lundi soir à 19h30. Il s'agit du deuxième rassemblement en quatre jours. Vendredi 7 avril, déjà, plus de cent personnes se sont réunies devant le centre pénitentiaire. Ces manifestations ont été organisées après l'agression de six surveillants par des détenus, jeudi 6 avril. L'altercation est survenue au cours de la promenade de plusieurs détenus dans le quartier des mineurs. Une bagarre a éclaté, les gardiens de la prison sont intervenus pour les maîtriser, et ils ont été roués de coups.

Le taux d'occupation de la prison est de 180%

"Les agressions sur le personnel, sont devenues quotidiennes" lâche Olivier Le Gentil, le secrétaire local adjoint du syndicat l'UFAP UNSA Justice. Il dresse un portrait du site alarmant.

D'après les syndicats, la prison accueille beaucoup plus de détenus qu'elle ne devrait. Elle serait remplie à 180%. Et à l'inverse, elle manquerait de personnel pénitentiaire. Marcel Duredon, le responsable syndical FO-pénitentiaire de l’Essonne estime qu'il y a actuellement "un surveillant pour cent détenus". Le constat est le même du côté des encadrants. "Il en faudrait 18 de plus", calcule Olivier Le Gentil.

Malgré cette situation, la prison est censée ouvrir deux quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) le lundi 24 avril. Un dispositif tout nouveau qui vise à évaluer la dangerosité des candidats au djihad. Les surveillants sont inquiets. Ils demandent le report de l'ouverture de ces quartiers spécialisés, tant que des effectifs supplémentaires ne leur seront pas accordés. Ils ont aussi sollicité un rendez-vous avec le directeur de l'administration pénitentiaire pour évoquer la mise en service de ces QER. Pour l'instant ils n'ont pas de réponse.