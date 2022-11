Les Gardois généreux pour la collecte de la Banque alimentaire

Joseph Pronesti, le président de la Banque alimentaire du Gard est satisfait. Malgré la crise, les Gardois ont encore été nombreux à donner à l'occasion de la collecte nationale de l'association, du 25 au 27 novembre. 122 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène ont été recueillis par les bénévoles. Une baisse de 4% par rapport à 2021 (124 tonnes). Elle est beaucoup moins marquée qu'au niveau national où cette baisse est de 10%. "Ca fait trois ans que malgré le COVID et la crise économique, les Gardois restent généreux. Heureusement car je me fais du souci pour la sortie de l'hiver quand les factures d'électricité vont arriver. On va donc garder les produits longue conservation pour pouvoir répondre aux familles les plus démunies à ce moment-là."

