Les Gardois toujours aussi généreux pour la Banque alimentaire

129 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène ont été collectés par les bénévoles de la Banque alimentaire du Gard du 3 au 5 décembre. C'est huit tonnes de plus qu'en 2019, qui était l'année de référence. 2020 avait en effet été une année exceptionnelle, avec 147 tonnes récoltées. La tendance est la même en Occitanie et au plan régional.

Organisée chaque année, cette collecte permet à la Banque alimentaire de recueillir environ 10% des produits qu'elle distribue tout au long de l'année aux associations caritatives telles que le Secours Populaire, le Secours Catholique, ou l'Ordre de Malte. En 2020, le nombre des bénéficiaires avait augmenté de 6%.