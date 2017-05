Les Gardois trient plus leurs déchets que l'année dernière

Depuis mars 2016, les Gardois ont permis de recycler 18% d'emballages en plus. Ils peuvent désormais trier les pots, les barquettes, les films plastiques alors qu'avant seuls les bouteilles ou les flacons se recyclaient. Mais le combat continue pour les professionnels du tri.

Une nouvelle campagne de communication s'affiche sur les bus, les sites web: "Votre tri a pris de la bouteille"; "Vous avez trié plein pot".

Les Gardois ont bien jeté leurs emballages dans les bonnes poubelles depuis mars 2016, 18 % d'emballages recyclés supplémentaires.

Un tri simplifié dans le Gard

Tout cela, grâce à une simplification du tri: les pots, les films plastiques ou encore les barquettes peuvent maintenant rejoindre les bouteilles dans les mêmes poubelles, alors le SITOM du Gard et l'organisme Eco-Emballages félicite les bons trieurs.

Ces affiches vont être affichées un peu partout à Nîmes © Radio France - SC

Mais il faut continuer à inciter au tri explique Laure Poddevin, directrice régionale d'Eco-Emballages

Changer les habitudes, cela prend du temps. Cela fait 25 ans que l'on s'y atèle chez Eco-Emballages. Il faut donc régulièrement communiquer, un an après la simplification, on pense qu'on peut aller encore plus loin" Laure Poddevin

Le Gard ne figure pas parmi les meilleurs élèves, 45% des Gardois trient leurs déchets alors que la moyenne nationale de 47.5%.

Le tri: premier geste écolo des Français

Le tri est le premier geste écolo des Français, 80% des personnes interrogées affirment trier systématiquement. D'ailleurs dans les rues de Nîmes, les passants l'illustrent bien. "Nous on le fait depuis cinq ou six ans, c'est très important !" explique Michel. Émeline, elle, fait "la guerre au tri! Quand ce n'est pas bien fait à la maison, je repasse derrière".

Encore du travail à Nîmes

Pourtant dans les rues, il est fréquent de voir les poubelles joncher le sol. Rue Mareschal, entre le Boulevard Victor Hugo et l'avenue Jean Jaurès, six sac poubelles sont posés à même le sol et dans l'un deux, on entend du verre, dans un autre, on peut voir une canette mélangée à des emballages.

Alexander l'avoue, il ne trie pas. "La ville ne nous donne pas assez la possibilité de trier, on n'a pas toujours les sac pour les emballages, alors moi je ne fais pas le trie" avoue le jeune homme.

Pour les derniers réfractaires, il y a donc encore du travail. Selon les professionnels du tri, c'est "un travail de longue haleine" mais la directrice régionale d'Eco-Emballages l'assure, "on est sur la bonne voie!".