Les géants remontent le temps et déplacent les foules à Genève

Les immenses et désormais célèbres personnages de la compagnie Royal de Luxe s'apprêtent à investir les rues de Genève durant trois jours. Mais déjà, ce mercredi matin la grand-mère géante est apparue endormie aux yeux d'un public impatient.

C'est le plus gros événement jamais organisé en Suisse"

A deux jours de la déambulation des Géants de la compagnie nantaise Royal de Luxe dans les rues de sa ville, le magistrat à la culture de Genève, Sami Kanaan se réjouit; plus d'un million de visiteurs sont attendus dans la cité helvète entre vendredi et dimanche pour assister à cette création intitulée "Le chevalier du temps perdu", en référence à l'histoire horlogère de Genève et à la présence du Cern sur son territoire.

Marque de fabrique de la compagnie Royal de Luxe, la féérie et le suspense. A chaque spectacle, le mystère est savamment entretenu et distillé pour faire de l'apparition des Géants un événement aussi attendu qu'extraordinaire. Ce mercredi matin, la vision de la grand-mère géante endormie sur le Rhône, dans le bâtiment des forces motrices, a suscité bien des commentaires et émerveillement.

"Elle est immense; quand elle va se lever elle va toucher le plafond" Copier

Elle est magnifique avec ses longs cheveux blancs; et en plus, elle dort dans un vrai lit"

Taille de cette grand-mère peu ordinaire:8m © Radio France - Marie Ameline

Cette grand-mère dont on taira le poids par galanterie, se réveillera vendredi matin. Quarante lilliputiens seront nécessaires pour l'aider à se lever et se déplacer à travers la ville.

Le deuxième géant présent cette fin de semaine à Genève apparaîtra jeudi matin .Le chevalier du temps perdu sera au large des Bains des Pâquis et et vivra toute la journée à bord de son embarcation. Il devrait accoster le quai vers 17h et sera accueilli par des représentants des autorités genevoises à 17h20 à l’Hôtel Beau-Rivage.

Près d'un million de visiteurs sont attendus durant ces trois jours à Genève. Pour vous déplacer et stationner au mieux, RDV sur le site de la saga des géants.