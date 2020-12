Dans le cadre du renouvellement du parc automobile, les gendarmeries d'Amboise et de Montlouis-sur-Loire seront bientôt dotées de véhicules électriques. Il s'agit de deux Zoé et d'une Kangoo ZE.

Les gendarmeries d'Amboise et de Montlouis-sur-Loire bientôt équipées de 3 véhicules électriques

Dans le cadre des lois de finances votées en 2020, le ministère de l'intérieur se voit doter d'une enveloppe de 75 millions d'euros pour renouveller le parc automobile des gendarmes et policiers. Dans ce cadre, la compagnie de gendarmerie d'Amboise sera prochainement dotée de deux Zoé électriques. La brigade de gendarmerie de Montlouis-sur-Loire va pour sa part recevoir un Kangoo ZE électrique.

Selon le député LREM d'Amboise, Daniel Labaronne, les premiers véhicules arrivent déjà dans les casernes de gendarmerie et les commissariats. En région Centre Val-de-loire, la gendarmerie va être dotée de 46 nouveaux véhicules (dont 34 Zoé et Kangoo ZE électriques) et 28 vélos électriques.

Au total, ce sont 1.335 Peugeot 5008, 1.263 véhicules électriques et 1.500 vélos électriques fabriqués en France qui vont être livrés.