Deux cérémonies ont eu lieu ce mercredi matin aux gendarmerie d'Auxerre et de Sens. Les hommages ont été rendus au gendarme Arnaud Beltrame, tué lors de l'attaque terroriste de l'Aude.

Yonne, France

Un hommage national est rendu au lieutenant-colonel Beltrame, le gendarme qui a succombé à ses blessures après l'attaque terroriste de Trèbes dans l'Aude, vendredi dernier. La cérémonie se tient aux Invalides, à Paris. Arnaud Beltrame s'était livré au djihadiste, à la place d'une otage. Un geste salué comme "héroïque".

Cérémonies aux gendarmeries de Sens et d'Auxerre, minute de silence à la préfecture

Dans l'Yonne, une minute de silence a été observée à la préfecture, à 10h. Puis des cérémonies ont eu lieu, à 10h30, aux gendarmeries d'Auxerre et de Sens. Une centaine de personnes étaient présentes à la gendarmerie des Migraines à Auxerre : de nombreux gendarmes, les autorités civiles et judiciaires, et une vingtaine de citoyens. Une gerbe de fleurs a été déposée, aux sons de la Marseillaise.

On reçoit énormément de soutien et de témoignages de sympathie - le colonel Rénald Boismoreau, commandant du groupement de gendarmerie de l'Yonne

"On a énormément de soutien et de témoignages de sympathie. Des fleurs apportées aux brigades, des mots, ou des messages laissés sur Facebook, a expliqué le colonel Rénald Boismoreau, invité de France Bleu Auxerre ce mercredi matin. Dans ce moment de tristesse, nous ressentons aussi du soutien, comme nous en avons rarement vécu".

Le colonel Boismoreau : "Arnaud Beltrame, c'était le sens de l'engagement, jusqu'au sacrifice suprême" Copier