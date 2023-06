Les gendarmes d'Ille-et-Vilaine rappellent l'importance de bien attacher les enfants dans les voitures

Il n'y a pas que les parents qui sont concernés quand on parle siège auto, les grands-parents également. "Mais aussi les oncles, les tantes, on est tous amenés un jour à transporter des enfants dans notre voiture", souligne le capitaine Yvan Leroux, commandant en second de l'EDSR 35 (escadron départemental de sécurité routière). Devant le grand centre commercial de Pacé, les gendarmes ont installé un stand ce jeudi.

Jean-François et Martine viennent prendre quelques informations. Ils sont retraités et ils ont régulièrement en garde leurs quatre petits enfants qu'ils transportent dans leur voiture : "Notre fille est très à cheval sur ces questions. Elle nous a bien briefé sur les sièges autos, suivant le poids et la taille, l'installation. Parce que nous, on a toujours eu des camping-cars et au départ, c'était libre-service à l'intérieur, pas de ceinture même quand on roulait !" Mais depuis qu'ils ont des petits enfants, Jean-François et Martine respectent scrupuleusement les consignes.

Le siège-auto est obligatoire jusqu'à l'âge de 10 ans

Les gendarmes présents sur le site distribuent des flyers pour rappeler les consignes : "Le rehausseur est obligatoire jusqu'à 10 ans. La taille du siège-auto doit être parfaitement adaptée au poids et à l'âge de l'enfant. La ceinture doit être bien installée, il faut qu'elle soit à plat sur le torse de l'enfant et il faut bien vérifier qu'elle soit bien clipsée" souligne le capitaine Leroux. Le responsable de l'EDSR ajoute quelques chiffres qui font froid dans le dos : "A 50 km/h, le choc pour un enfant qui ne serait pas attaché, est le même que s'il tombait du 4ᵉ étage d'un immeuble".

Une voiture tonneau pour mesurer l'importance du port de la ceinture de sécurité

Après les conseils des gendarmes, Jean-François accepte de monter à bord de la voiture tonneau installée juste à côté. Martine, elle, est un peu frileuse à l'idée. Richard Cauque de chez Centaure installe Jean-François à l'intérieur de ce véhicule qui permet de simuler une série de tonneaux : "A un moment, vous resterez même sur le capot" explique le responsable de Centaure.

Il rappelle les bases pour porter la ceinture de sécurité correctement : "bien à plat sur le ventre, elle doit être bien ajustée. L'idéal est de ne pas porter de gros blousons ou de gros manteaux". Le test démarre. pendant quelques secondes, "on est bien secoué" explique Jean-Francois, impressionné. "On se rend bien compte de l'importance de la ceinture de sécurité".