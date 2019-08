Les gendarmes de Côte-d'Or font de la prévention sur les aires de repos

Dijon - France

Vous partez en vacances ou vous en revenez? Vous avez prévu une petite ou une longue halte sur une aire de repos d'autoroute de Côte-d'Or? Soyez vigilants! Les gendarmes de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière patrouillent 24h/24 pour faire passer des messages de prudence aux automobilistes.

"Stationner dans un endroit visible"

Comme sur l'aire de repos Dijon-Spoy de Brognon où ils distribuent des flyers aux automobilistes pour les sensibiliser aux vols à la roulotte. Il y a de bonnes pratiques à mettre en place afin d'éviter de se faire voler des objets dans sa voiture. Les explications du lieutenant Ludovic Morel, commandant en second de l'EDSR de Côte-d'Or. "Il faut essayer de stationner dans un endroit visible, ne rien laisser d'apparent dans le véhicule. Par ailleurs le coffre d'une voiture n'est pas un coffre-fort même si on a l'habitude d'y cacher les sacs à main des dames, ce n'est pas une bonne pratique."

Le lieutenant Ludovic Morel, commandant en second de l'EDSR de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Un téléphone sur la banquette

Pour rappeler, ces bonnes pratiques, l'adjudant-chef Michaël Biraud et le gendarme Laura Gréder, n'hésite pas à marcher à pied entre les voitures garées sur l'aire de repos. Ils regardent à bord des voitures et scrutent pour voir si les automobilistes respectent certaines règles de base. Ils viennent juste de débuter leur tournée d'inspection quand soudain à bord d'un véhicule immatriculé en Picardie l'adjudant-chef Biraud pointe du doigt : "Regardez là sur le siège passager! Un téléphone il est laissé comme ça. N'importe qui peut passer par là, casser la vitre et repartir avec. Donc là je vais laisser un flyer derrière l'essuie glace".

Lors d'une patrouille sur l'aire de repos de Dijon-Spoy à Brognon © Radio France - Thomas Nougaillon

Les gendarmes font de la prévention auprès des vacanciers de passage © Radio France - Thomas Nougaillon

Le flyer que les gendarmes distribuent aux vacanciers © Radio France - Thomas Nougaillon

Un vol à la roulotte prend à peine quelques secondes

Mais voyant les gendarmes tourner autour de sa voiture, un grand jeune homme sort de la station, il s'appelle Pierre. Le gendarme l'aborde : "Bonjour monsieur, elle est à vous cette voiture? Oui", répond Pierre. Le gendarme le tance gentiment. "Je peux vous assurer que quelqu'un qui a décidé de se faire une voiture vous pique tout ce qu'il y a à l'intérieur en à peine quelques secondes. Sincèrement cela n'arrive pas qu'aux autres sachez-le!" Les gendarmes repartent après avoir remis le petit document à l'automobiliste.

Le lieutenant Morel, l'adjudant-chef Michaël Biraud et le gendarme Laura Gréder © Radio France - Thomas Nougaillon

Garez-vous dans des endroits surveillés

On peut y lire qu'il ne faut jamais laisser d'objets en vue dans votre véhicule (appareil photo, téléphone ou autre GPS), ne pas laisser non plus de papiers d'identité ou de cartes grises à l'intérieur de l'habitacle. Enfin il convient d'éviter de stationner dans des endroits isolés et sombres et si possible de privilégier les parkings surveillés par la vidéo-protection.