Les gendarmes de Dijon pionniers du compost collectif

Et vous, est ce que vous triez vos épluchures et vos restes de repas pour faire du compost ? Sachez qu'à partir de 2024, ce sera obligatoire, on ne devra plus jeter un trognon de pomme dans la poubelle grise. A Dijon, les gendarmes donnent l'exemple. Depuis un mois, la caserne Deflandre a adopté 7 bacs collectifs pour absorber leurs déchets alimentaires. Le compost produit sera livré à des agriculteurs locaux qui font pousser des légumes pour les restos du cœur.

Cette action au sein d'une caserne est une première en France, et cela rend très fier le commandant Jérôme. L , un des initiateurs du projet "Ce compost sera livré à des agriculteurs qui sont à 4 kilomètres d'ici, on reste donc en circuit court. Il s'agit en plus de producteurs qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. Ce matériau servira à faire pousser des légumes qui seront livrés aux Restos du cœur. Il y a donc une dimension économique, sociale et solidaire qui correspond très bien à nos valeurs"

Ce compost servira à faire pousser des légumes pour les Restos du Coeur © Radio France - Olivier Estran

Un test à grande échelle

La caserne Deflandre compte 400 logements pour plus de 2.000 occupants (les gendarmes et leurs familles) et tout cela démarre très bien. Alice Jeannet travaille pour la société dijonnaise Alfacy qui installe les bacs à compost "Notre modèle repose sur une participation de 30 % des familles. Au bout d'un mois déjà 15% des ménages participent, et regardez, tout est très bien fait :dans le bac on trouve bien des déchets organiques sans viande, ni poissons. Aucune trace de plastique. Franchement c'est exemplaire."

Un peu de sciure sur les déchets pour les aider à se transformer © Radio France - Olivier Estran

On va tous devoir s'y mettre

Les gendarmes ne sont pas les seuls à faire du compost. Dans l'agglomération de Dijon, on compte déjà 86 points de collecte, mais cela concerne des résidences ou des immeubles beaucoup plus modestes. Ce test à grande échelle va servir a étendre le compostage collectif. _"On va tous devoir s'y mettre d'ici 2024 "rappelle Claire Couvidat, ambassadrice du tri pour Dijon Metropole. "C'est la date à laquelle les collectivités auront obligation de mettre en place ce système. Quand on parle autour de nos dans nos tournées, c'est plutôt bien accepté. Les gens sont prêts a jouer le jeu. Ils nous demandent juste la mise en place de gestes simples et pratiques au quotidien."_

On a donc deux ans pour adopter les bons reflexes, comme on a su le faire pour le verre, le carton et le plastique. Sachez qu'en moyenne, les déchets organiques représentent un tiers du volume de notre poubelle. Le compost est donc un bel enjeu de réduction des déchets.