Les gendarmes de Gevrey-Chambertin veillent sur vos maisons pendant les vacances

Depuis 1974, le dispositif Opération tranquillité vacances (OTV) aide les vacanciers à être plus sereins. Limitée aux mois de juillet et août à l’origine, elle a été étendue à l’ensemble des vacances scolaires en 2009, et désormais c'est toute l'année. Reportage à Gevrey-Chambertin.

Gevrey-Chambertin - France

Partez en vacances l'esprit serein grâce à l'Opération Tranquillité Vacances! En votre absence des gendarmes ou des policiers peuvent passer chez vous vérifier que tout va bien. Chaque année en Côte-d'Or plusieurs centaines de personnes ont recours à ce système simple, efficace et gratuit pour surveiller leurs maisons ou leurs appartements.

Les gendarmes en campagne, les policiers en ville

Si vous habitez en campagne ou en zone péri-urbaine ce sont les gendarmes qui se chargent de ces surveillances régulières de jour comme de nuit, si vous vivez en ville, alors ce sont les policiers qui effectuent ces tournées devant vos domiciles. Comment bénéficier de l'Opération Tranquillité Vacances? Réponse du capitaine Charles Lichet, commandant en second la compagnie de gendarmerie de Dijon. "Les gens doivent se présenter à leur brigade de gendarmerie et fournir des renseignements que nous inscrivons dans une base nationale. Cela nous permet d'établir des liens avec une cartographie accessible via nos smartphones. Les gendarmes peuvent ensuite, très facilement, repérer les résidences et faire les vérifications qui s'imposent".

Le capitaine Charles Lichet, commandant en second la compagnie de gendarmerie de Dijon Copier

Le capitaine Charles Lichet © Radio France - Thomas Nougaillon

Une application pour aider les forces de l'ordre

Les maisons, les logements des bénéficiaires de l'OTV apparaissent sur l'écran des téléphones des forces de l'ordre suivant un code couleur que détaille l'adjudant Maxime Slomianny de la brigrade de gendarmerie de Gevrey-Chambertin. "Cette application c'est tout d'abord une application GPS. Sur la carte apparaissent les maisons. On les repèrent à leurs couleurs vertes, jaunes, rouges ou noires. Par exemple quand elles figurent en rouge cela veut dire qu'il va falloir qu'on aille les voir, quand elles apparaissent en noir notre passage devient un peu plus urgent".

Les vérifications s'effectuent grâce à une application pour smartphones qu'utilise l'adjudant Maxime Slomianny Copier

A Gevrey-Chambertin, chaque patrouille contrôle une quinzaine de maisons chaque jour © Radio France - Thomas Nougaillon

"Une quinzaine de maisons chaque jour"

Combien de maisons ce gendarme voit-il chaque jour? "Sur une journée, la moyenne c'est une quinzaine de maisons. L'Opération Tranquillité Vacances c'est toute l'année désormais mais le pic des surveillances c'est lors des vacances scolaires et surtout lors des vacances estivales".

Embarquez pour une opération de contrôle aux côtés de l'adjudant Maxime Slomianny de la brigrade de gendarmerie de Gevrey-Chambertin Copier

L'adjudant Maxime Slomianny de la brigrade de Gevrey-Chambertin lors d'une mission de contrôle © Radio France - Thomas Nougaillon

Prudence : les voleurs aussi raffolent des réseaux sociaux

Que vous ayez recours à l'Opération Tranquillité vacances ou pas, les gendarmes rappellent quelques conseils de bon sens avant de partir. N'oubliez pas de fermer correctement vos fenêtres et vos volets. Évitez de laisser chez vous des objets de valeurs ou de l'argent. N'annoncez pas votre départ sur les réseaux sociaux. Si vous le pouvez durant votre absence demandez à quelqu'un (voisin, ami ou membre de votre famille) de vider régulièrement votre boîte aux lettres.

L'application qui sert aux forces de l'ordre se présente sous la forme d'un GPS avec une carte où figurent les maisons et les logements à contrôler © Radio France - Thomas Nougaillon

Comment s'inscrire à ce programme de surveillance?

Le plus simple pour bénéficier de cette "Opération Tranquillité Vacances" : passez au commissariat ou à la gendarmerie dont vous dépendez. Il est possible aussi de remplir un formulaire sur le site www.service-public.fr ou celui de la ddsp21-otv@interieur.gouv.fr (si vous habitez en zone urbaine).