Les gendarmes de l'Allier font le triste constat des infractions au volant

La mortalité routière a augmenté au mois d'octobre, plus 14% par rapport à 2019. C'est surtout la première fois depuis la crise sanitaire que le nombre de victimes augmente. Et pas certain que cela s'améliore en novembre si l'on en croit les interventions des gendarmes de l'Allier.