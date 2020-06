Les gendarmes de l'Allier présents dans les bureaux de poste

C'est une expérience inédite, menée par gendarmes de l'Allier et de Haute-Savoie (un seul bureau de Poste, à Thorens-Glières). Des gendarmes sont présents dans les bureaux de poste une demi-journée par semaine pour aller à la rencontre des habitants. Après le confinement, et les problématiques de tension ou d'isolement qui ont touché beaucoup de monde, ce sont les gendarmes qui font la démarche d'aller au contact.

Le but principal est de faire de la prévention, autour des violences inter-familiales, des risques du numérique ou des conduites addictives. Cela peut aider une victime à se signaler plus facilement, parce qu'il est souvent plus simple de pousser la porte de son bureau de poste que celle d'une brigade de gendarmerie. Mais le gendarme présent pourra répondre à toutes les questions (dans la limite de ses compétences évidemment).

Le gendarme, en poste dans la brigade de la localité, sera présent dans le hall du bureau de poste mais si une personne souhaite pouvoir se confier de manière confidentielle, un bureau est disponible. La Poste prête ses locaux dans 8 villes de l'Allier, réparties sur l'ensemble du département. Une première expérience prévue pour durer jusqu'à la fin de l'été. Selon les résultats, elle sera prolongée et éventuellement étendue dans d'autres bureaux de poste du bourbonnais.

Les horaires des permanences

Commentry: lundi de 9h00 à 12h00

Bourbon L'Archambault: mercredi de 8H30 à 12h00

Saint-Pourçain-sur-Sioule: mercredi de 14h00 à 17h00

Cérilly et Souvigny: jeudi de 9h00 à 12h00

Lapalisse et Dompierre-sur-Besbre: vendredi de 9h00 à 12h00

Gannat: vendredi de 14h00 à 17h00