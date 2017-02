Les gendarmes de l'escadron mobile 47/3 de l'Indre réalisent un entrainement spectaculaire

Partis sur le terrain 7 à 8 mois par an, les gendarmes de cet escadron mobile départementale profitent de leur présence à Châteauroux pour s’entraîner et présenter la palette de leur compétence aux élus.

Les scénarios imaginés par les gendarmes sont librement inspirés de faits réels : un manifestant en lutte contre la construction d'un aéroport et qui s'enchaîne à un arbre ou bien une manifestation infiltrée par des casseurs qui incendient une voiture. Autant de situation auxquelles peuvent être confronter les gendarmes spécialisés de l'escadron 47/3 de l'Indre.

"Par exemple, dans la situation de la manifestation qui dégénère, nous sommes là pour maitriser les manifestants qui menacent l'intervention des pompiers. Nous les repoussons au delà de la voiture incendiée, puis nous maintenons un périmètre de sécurité pour permettre aux pompiers d'intervenir"' explique l'adjudant chef Eric Bedu.

L'escadron compte plus de 120 personnes © Radio France - Gaëlle Fontenit

Cet escadron, qui compte plus de 120 personnes, est appelé en mission plus de 7 mois par an : "Récemment, nous avons réalisé des opérations de maintien de l'ordre autour des manifestations contre la loi travail à Paris. Nous avons aussi été à Calais. Nos hommes ont participé à la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane pendant plusieurs mois l'an dernier et nous partons en avril en Nouvelle Calédonie. Nous sommes un peu le couteau suisse de la gendarmerie" précise le capitaine Olivier Moncéret, commandant de l'escadron.

Il existe 108 escadrons de ce type en France.