Les gendarmes de l'Indre interceptent un drôle de véhicule sur l'A20

Les gendarmes de l'Indre sont tombés sur un automobiliste visiblement un peu farfelu. Il avait décidé de transformer sa voiture citadine en un cabriolet et en changeant les logos des marques.

Imaginez une voiture citadine, comme cette Citroën Xantia, transformée en véhicule cabriolet par son propriétaire. Imaginez également que le conducteur s'est amusé à retirer le logo Citroën et à le remplacer par la marque Audi à l'avant et BMW à l'arrière. Deux idées qui peuvent paraître saugrenues. Et pourtant, les gendarmes du peloton motorisé de Châteauroux ont eu la surprise de tomber nez à nez sur ce véhicule ce mardi après- midi sur l'autoroute A20, à hauteur de la commune de Meunet-sur-Vatan.

Sauf que tout ça n'est pas autorisé. La voiture a été immobilisée et elle va être retirée de la circulation.