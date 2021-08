Les gendarmes de la Creuse sont maintenant équipés de douze VTT à assistance électrique

Les gendarmes creusois commencent à sillonner les routes et les chemins du département à vélo. Ils viennent de recevoir douze VTT à assistance électrique. Ces deux-roues seront répartis dans plusieurs compagnies du département. La compagnie de gendarmerie d'Aubusson et la communauté de brigades de Châtelus-Malvaleix, par exemple viennent de recevoir chacune deux VTT. Ce moyen de déplacement écologique, doit permettre aux agents d'être plus proches de la population. Mais dans certains cas, le vélo peut aussi s'avérer très efficace pour intervenir.

Faciliter les contacts avec la population

La mise en circulation de ces vélos a un premier objectif : faciliter les contacts entre les gendarmes et la population. Les deux-roues seront utilisés pour des missions de surveillance de proximité. Ce mardi 24 août, deux agents ont effectué une première patrouille entre Bonnat et le Bourg d'Hem. Juchés sur leurs VTT bleus flambant-neufs, les deux militaires ont pédalé une quinzaine de kilomètres. Déjà, l'élève-gendarme Christophe Rivoire fait un constat : " Nous avons plus de bonjour. Même les gens en voiture nous saluent. Ce qui n'arrive jamais d'habitude".

Première patrouille avec les VTT à assistance électrique. © Radio France - Camille André

Utile sur les marchés et en pleine nature

Les Creusois pourraient voir ces gendarmes à vélo sur les marchés, les foires et les brocantes. L'accès y est en effet interdit aux véhicules motorisés, depuis la mise en place du plan vigipirate."Pour les brocantes ou les marchés qui s'étendent sur une surface assez conséquente, ça nous permet d'accélérer notre délai d'intervention par rapport à une patrouille pédestre", indique l'adjudant-chef Hélyan Failly, qui commande par intérim la communauté de brigades de Châtelus-Malvaleix. Ces vélos peuvent en effet atteindre une vitesse de 30km/h assez facilement.

Ces vélos seront aussi utiles en pleine nature. En effet, contrairement à une voiture, un VTT à assistance électrique peut circuler sur des chemins étroits et escarpés. Les deux-roues pourront être utilisés pour débusquer les auteurs de dépôts sauvages par exemple : "Avec un véhicule on est visibles à plusieurs centaines de mètres. Tandis qu'avec des VTT sur des zones type sentiers, notre action est plus rapide et peut surprendre des personnes venues déposer des déchets", assure l'adjudant-chef Hélyan Failly.

Attention, les gendarmes à vélo peuvent aussi verbaliser!

Les gendarmes qui circulent à VTT peuvent verbaliser des contrevenants le cas échéant. Ils ont sur eux tout le matériel nécessaire.

Ce ne sont pas les premiers vélos utilisés par les gendarmes de la Creuse. La communauté de brigades de Châtelus-Malvaleix par exemple avait déjà acheté deux vélos ces dernières années. Cependant ce sont les premiers VTT à assistance électrique.