VIDÉO - Les gendarmes de la Loire posent avec le maillot des Verts pour lancer leur compte Twitter

Loire, France

Les gendarmes de la Loire ont de l'humour, la preuve. Après avoir posté une photo énigmatique sur Facebook vendredi, jour du derby entre les Verts et l'Olympique Lyonnais, la gendarmerie de la Loire dévoile ce lundi l'ouverture de son compte Twitter via une vidéo mettant en scène ce fameux gendarme ligérien portant un maillot de l'AS Saint-Etienne.

C'est le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de la Loire qui annonce dans cette vidéo l'ouverture du compte Twitter "cette offre viendra en complément de ce que nous vous proposons déjà grâce à notre page Facebook". Le Colonel Romain Pascal espère ainsi faire "passer au quotidien des messages de prévention, d'information (...) face à un évènement majeur".

Qui c'est les meilleurs ? évidemment c'est les gendarmes

Le ton parfois décalé de la page Facebook des gendarmes de la Loire sera également présent sur Twitter assure le Colonel " à ce propos, vous le savez dans la Loire, les plus grands évènements commencent souvent par une chanson avec cette question qui c'est les meilleurs ? évidement c'est les gendarmes, on est au contact du public, cette proximité on en est fiers, on va gagner ça c'est juré".

Retweetez-nous, suivez-nous, à bientôt

Les gendarmes de la Loire espèrent être suivis sur Twitter (@Gendarmerie_042) par un grand nombre de ligériens. Plus de 13 mille personnes suivent leur page Facebook.