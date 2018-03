Saint-Étienne, France

"Le nom d'Arnaud Beltrame est devenu celui de l'héroïsme français", voilà comment le président de la République Emmanuel a salué la mémoire du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour sauver celle d'une otage lors de l'attaque terroriste de Trèbes vendredi 23 mars.

Dans toutes les casernes de France, les gendarmes se sont rassemblés pour lui rendre hommage. A Saint-Etienne, c'était aussi l'occasion pour les gendarmes de la Loire de se recueillir :"Il n'y a pas eu de rassemblement pour parler de tout ça, explique le lieutenant-colonel Philippe Trinckquel, commandant second du groupement de gendarmerie de la Loire, mais c'est toute la famille gendarmerie qui se réunit autour d'un café avant de partir en mission, et qui, évidemment, évoque ce genre d'événement tragique." Lui-même sort de la même école militaire qu'Arnaud Beltrame, alors son décès en service prend une dimension très personnelle pour lui.

Une cérémonie sobre, chargée en émotion

Les militaires au garde-à-vous, la sonnerie au mort, les drapeaux. Rien de plus, rien de moins que pour une autre cérémonie militaire, mais c'est justement cela qui a marqué le colonel Badel, gendarme à la retraite : "Dans un acte qui est tel, d'abnégation totale, la plus belle chose qu'on peut faire, c'est la sobriété. Cet hommage a été très sobre, et à ce titre là, il avait _une dimension symbolique encore plus forte_."

Malgré le recul, et la solennité du moment, beaucoup de personnes présentes ont eu du mal à retenir leurs larmes.