Les gendarmes de la Manche mettent la main sur des dizaines de pieds de cannabis

Au cours de deux enquêtes menées dans le Saint-Lois et dans le sud-Manche, les gendarmes de la Manche ont pu saisir cette semaine plus de 65 pieds de cannabis et du matériel de culture. Les deux mis en cause vont devoir s'expliquer devant le tribunal.