Les gendarmes de la Somme mettent fin à une free party à Querrieu

Les gendarmes de la Somme ont mis fin à une free party hier soir à Querrieu selon une information de nos confrères du Courrier Picard.

Une trentaine de fêtards se sont donnés rendez-vous dans un bois à l'entrée de cette petite commune au nord est d'Amiens. Une quinzaine de voitures étaient garées le long de la route départementale.

ⓘ Publicité

Alertés par le bruit de la musique, les riverains ont appelés les gendarmes

Les fêtards se sont retrouvés dans une parcelle privée. "Ce n'est pas la première fois que ça arrive" s'agace le maire de la commune, Jonathan Sanglard, qui compte faire le nécessaire pour que ça ne se reproduise plus. "Vous imaginez toutes ces voitures qui se garent le long de la route c'est dangereux et les gens portaient des cagoules. On va mettre des barrières et faire des tranchées pour que ça cesse."