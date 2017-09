Les gendarmes de montagne de Hohrod ouvrent leurs portes au public ce dimanche

C'est une première : le Peloton de Gendarmerie de Montagne (PGM) de Hohrod ouvre ses portes au public. C'est ce dimanche de 10h30 à 17h. Démonstrations de leur savoir-faire, vous pourrez aussi approcher les hélicoptères et rencontrer ceux qui viennent en aide aux personnes égarées en montagne.

250 interventions chaque année

Les plus jeunes pourront s'initier à une course d'orientation. Vous pourrez aussi approcher de près, les hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile. Chaque année, le Peloton de Gendarmerie de Horhod participe à 250 interventions. Elles tournent principalement autour de la recherche de personnes. Les gendarmes interviennent sur les 143 communes classées "montagne " du secteur.

"Des gendarmes aguerris " : le Major Philippe Viré

Le programme de ces portes ouvertes - PGM de Hohrod

Les gendarmes du peloton ont une triple casquette : ils sont montagnards, secouristes et enquêteurs, " le Major Phlippe Viré

"Ça va de la piqûre de guêpe sur une personne isolée en montagne, à une personne qui a fait une chute en parapente, ou encore un blocage technique dans les couloirs. Quand la neige tombe, nous invitons bien sûr les skieurs à rester prudents. Toutefois, le dernier accident mortel en avalanche date d'une dizaine d'années," souligne le Major Philippe Viré, à la tête de 12 hommes du Peloton de Gendarmerie de Montagne de Hohrod.

"Les missions sont multiples," le Major Philippe Viré patron du PGM de Hohrod