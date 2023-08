Les gendarmes déplorent le comportement de certains automobilistes dans le Gard

Les gendarmes du Gard publient régulièrement le bilan des contrôles opérés au bord des routes du département. Et, constatent-ils sur leur page Facebook, "la litanie est toujours aussi impressionnante au gré des semaines." 838 infractions relevées par les unités du groupement cette semaine. 78 rétentions de permis, 24 alcoolémies positives, 36 infractions aux stupéfiants, 26 amendes forfaitaires pour défaut d'assurance et quatre pour défaut de permis.

Des conduites dangereuses dues à l'alcool, à des fautes d'inattention et à un dépassement dangereux qui ont conduit à quatre accidents corporels, faisant cinq blessés.

La préfète démunie

Juste avant son départ, Marie-Françoise Lecaillon, la préfète du Gard était revenue sur ce phénomène sur France Bleu Gard Lozère. Elle se disait démunie face à ces comportements et avouait ne plus savoir quoi faire. "On a beau multiplier les contrôles, retirer des permis, rien n'y fait. Je ne sais plus quoi faire à part appeler tout à chacun à la responsabilité." Depuis le début de l'année dans le Gard, 34 personnes sont mortes dans des accidents.

