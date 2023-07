Les gendarmes du Gard mettent en garde contre "l'arnaque aux bitumeurs"

Les gendarmes du Gard mettent en garde contre le retour de "l'arnaque aux bitumeurs". Des escrocs originaires d'Angleterre ou d'Irlande qui interviennent toujours de la même manière. Ils se font passer pour des professionnels et proposent de goudronner les allées ou une partie du jardin d'un particulier à un prix très attractif. Ils prétendent pour cela disposer d'un surplus de goudron provenant d'un chantier en cours. Au moment de régler la facture, le prix est souvent plus élevé que prévu. Le goudron est qui plus est de mauvaise qualité. Il se détériore rapidement, parfois en quelques jours. Un de ses escrocs a sévi dans le secteur de Tavel. Les gendarmes de Roquemaure l'ont interpellé. Il sera jugé devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Pour se protéger les gendarmes conseillent les mesures suivantes :

Toujours demander un devis avant d'engager des travaux

Prendre le temps de la réflexion en comparant les tarifs et la qualité du travail proposé par les différents prestataires

Éviter de payer en liquide pour disposer d'un moyen de traçabilité en cas de litige

Si vous constatez une escroquerie de ce genre, il faut contacter la gendarmerie locale pour signaler les faits.