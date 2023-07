Les gendarmes du Grand Est dotés d'un simulateur de conduite pour leurs actions de prévention routière

Un siège auto, un volant, des pédales, et trois écrans d'ordinateur incurvés devant les yeux : on se croirait presque dans une vraie voiture. Ce simulateur permet de reproduire les conditions réelles de la conduite : "160 scénarios sont prévus, et on peut tout paramétrer : un animal sauvage ou un piéton qui traverse la route, des pneus lisses, un défaut mécanique, une alcoolémie ou une consommation de stupéfiants", détaille Nicolas Kocher, gendarme du peloton autoroutier de Saint-Avold et référent sécurité routière. L'ordinateur enregistre également tous les paramètres : vitesse, temps de réaction du conducteur...

Des plus jeunes aux seniors

L'outil se veut pédagogique, davantage en tout cas que les discours parfois moralisateurs. "L'être humain apprend beaucoup plus en pratiquant, qu'en restant assis à une table", explique le général Matyn, commandant du groupement de gendarmerie de la Moselle. Et l'appareil vise un large public : "Nous interviendrons dans les écoles, les entreprises, sur les foires et salons, auprès des jeunes comme des seniors", détaille le capitaine Nicolas Guillemin, commandant en second l'Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) de la Moselle.

Le simulateur sera stationné à l'état-major de la gendarmerie de Metz. © Radio France - Julie Seniura

C'est le 12ème simulateur offert à la gendarmerie par les Mutuelles de Poitiers, dont une filiale, la SARPGN, assure en particulier les personnels de la gendarmerie nationale. Car les assureurs ont également tout intérêt à promouvoir la sécurité routière : "Nous voulons éviter des morts et des blessés, bien évidemment. Mais éviter les accidents, c'est aussi limiter le coût des sinistres, et donc le prix de l'assurance pour nos bénéficiaires !", insiste Thierry Gallet, le directeur général adjoint des Mutuelles de Poitiers Assurances.

L'appareil a coûté 30.000 euros. Après quelques semaines de formation et de prise en main, il sera amené à être utilisé par les gendarmes des dix départements de la région Grand Est.