Les gendarmes du Haut-Rhin donnent des conseils aux motards pour une meilleure sécurité sur la route

4 morts, c'est le bilan en 2016 des accidents mortels des deux roues dans le Haut-Rhin. Pour aider les motards à mieux appréhender les dangers de la route, les gendarmes leur ont donné des conseils. Une journée de prévention sur la sécurité routière a été organisée ce dimanche à Cernay.

Mieux appréhender les dangers de la route au guidon de sa moto . Une journée de prévention sur la sécurité routière pour les deux roues, était organisée ce dimanche à Cernay. Les gendarmes de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière du Haut-Rhin, ont donné des conseils aux motards, pour une meilleure sécurité au guidon.

L'an passé, dans le Haut-Rhin, 117 motards ont été impliqués dans des accidents de la route, 4 ont trouvé la mort. L'année 2017 a été aussi marquée par le décès d'un cyclomotoriste.

Si on aborde mal un virage, on peut vite se trouver en difficulté . Soit faire une sortie de route ou rencontrer un véhicule en sens inverse" : Didier Deloffre, commandant de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière du Haut-Rhin

Par petits groupes, les motards ont été accompagnés par les gendarmes, avec une partie théorique, mais aussi une partie pratique. Ce qui a été abordé, c'est notamment le comportement à avoir dans les virages. Les militaires ont proposé aux participants de circuler dans les routes de montagne, pour voir où ils en étaient dans leur conduite.

Les motards, entourés des gendarmes pour un exercice pratique © Radio France - Guillaume Chhum

Un exercice très important pour Didier Deloffre, le commandant de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière du Haut-Rhin. " Si on aborde mal un virage, on peut vite se trouver en difficulté," a souligné l'officier. Pour le chef Steve Muck de la brigade motorisée de Thann : " les motards ont tendance à prendre les virages à la corde, nous on leur a indiqué une trajectoire plus à l'extérieur du virage, pour avoir une meilleure visibilité sur l'intérieur et mieux anticiper le danger."

Après la pratique, le debriefing © Radio France - Guillaume Chhum

Après cet exercice, je contrôle mieux mon engin dans les virages ": Danny, un motard qui a suivi cette formation de sécurité routière

Après cet exercice pratique, les motards sont ravis . Pour Danny : " je contrôle maintenant mieux dans les virages, plutôt qu'être avant la victime. C'est un exercice qui rassure, maintenant à nous de mettre en pratique," souligne cet adepte du deux roues qui a son permis depuis un an.

Une centaine de motards a participé à cette opération sécurité routière à Cernay .

