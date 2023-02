Les gendarmes du Loiret de plus en plus confrontés à des refus d'obtempérer

A l'occasion du 16 février, journée dédiée aux héros de la gendarmerie dont les militaires morts en service, une cérémonie a eu lieu à la Caserne connétable de Richemont, à Orléans. Elus locaux, représentants de l'Etat, de la Justice, tous en ont profité pour rappeler que les agressions contre les gendarmes sont en constante augmentation. "Malheureusement on constate une hausse de nos blessés au niveau national depuis plus de dix ans. Le nombre de blessés a augmenté de 40%" déclare le général Christophe Herrmann, commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire.

"Dès lors qu'on représente une forme d'autorité, une partie de la population (...) a plus de mal à accepter cette autorité"

Sur l'ensemble de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, au cours des douze derniers mois, 213 gendarmes ont été blessés "en mission, agressés en mission, c'est un chiffre conséquent" poursuit le général Herrmann, qui constate une hausse significative des refus d'obtempérer. "On est de plus en plus exposés à des gens qui refusent d'obtempérer aux injonctions des gendarmes. [Le phénomène] ne concerne pas que la gendarmerie mais l'autorité en général. Nos élus, nos magistrats, y sont exposés. Dès lors qu'on représente une forme d'autorité, une partie de la population, qu'il ne faut pas généraliser, a plus de mal à accepter cette autorité et à agir de manière raisonnée."

"Personne n'est épargné" par ces agressions, précise la cheffe d'escadron Karine Lacave. "Ce sont des agressions avec des armes par destination, on prend un bâton, tout ce qui tombe sous la main. On a quand même des agressions avec armes blanches ou armes à feu (...) aussi bien en péri-urbain qu'en milieu plus campagnard." La formation des gendarmes s'est adaptée au phénomène, une formation continue, de l'entrée en gendarmerie jusque dans les unités.