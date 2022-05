Les gendarmes du Var en alerte, 140 randonneurs se perdent chaque année dans le département

Avec l'arrivée des beaux jours, les gendarmes du Var lancent une nouvelle fois un appel à la prudence. Si vous êtes nombreux à vouloir partir en randonnée ou en promenade dans les massifs ou sur les sentiers du département, vous êtes aussi nombreux à vous perdre ! Chaque année, les gendarmes sont mobilisés en moyenne 140 fois par an pour rechercher des personnes égarées dans le Var.

Cette année, les gendarmes lancent une grande campagne de sensibilisation. Ils ont édité une plaquette d'informations qui sera affichée dans les magasins de sport, les mairies et les offices de tourisme. Le document sera également distribué aux clubs de randonnée. "Se perdre lors d'une sortie _peut arriver à tout le monde_, même aux personnes les plus aguerries, les grands marcheurs. Cela ne concerne pas que les marcheurs du dimanche" rappelle le capitaine Christian Rouvier, officier en charge de la prévention au Groupement de gendarmerie du Var.

Enregistrer une nouvelle annonce d'accueil sur sa messagerie

Si cette plaquette rappelle les précautions à prendre avant de partir en randonnée (voir ci-dessous), elle donne également un conseil très futé aux détenteurs de téléphone portable. "Nous sommes régulièrement confrontés à un problème : les personnes égarées n'ont plus de batterie sur leur téléphone portable. Ce qui complique et ralentit les recherches alors que nous n'avons qu'un objectif : ne pas perdre de temps et retrouver la personne le plus rapidement possible" indique l'officier.

Les gendarmes vous conseillent donc, avant que votre téléphone portable ne s’éteigne, d’enregistrer une nouvelle annonce d’accueil sur votre répondeur en donnant le maximum d’indices sur votre localisation et en précisant aussi votre tenue pour être plus facilement repérable. Voilà un exemple d'annonce type avec le capitaine Christian Rouvier :

Les conseils à suivre :

Informez vos proches de votre départ et leur donner l'itinéraire, même approximatif, de votre randonnée ou sortie.

Préférez les départs matinaux plutôt tardifs.

Prenez un téléphone portable chargé au maximum et prévoyez une batterie externe si possible.

Prenez également une couverture de survie, une lampe de poche, suffisamment d'eau et quelques en-cas

Avertissez vos proches et les gendarmes dès que vous vous apercevez que vous êtes perdu. N'attendez pas le dernier moment et la tombée de la nuit pour vous signaler.

Si par bonheur vous retrouvez seul votre chemin et arrivez à rentrer chez vous, n'oubliez pas d'en informer les gendarmes pour qu'ils stoppent les recherches.