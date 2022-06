Les gendarmes motorisés de la Somme proposent des sessions gratuites aux volontaires pour piloter en sécurité

Les accidents de la route se multiplient chaque année. Les derniers chiffres de la Sécurité routière sont loin d'être rassurants à l'approche des vacances d'été puisqu'en mai 2022, le nombre de morts sur les routes en France a bondi de 21 % par rapport à 2019. Un chiffre qui a quasi doublé pour les conducteurs de deux roues avec 92 décès.

Alors pour éviter un drame, depuis deux ans, des sessions de remise a niveau sont proposées gratuitement par les gendarmes motorisés dans le département. Des sessions de théorie où la position du motard comme sa trajectoire sont analysés. S'ensuit la passage de vidéos mais aussi des échanges entre les volontaires et les gendarmes qui sont passés par une véritable formation avant de pouvoir circuler à moto. Avec cela, les volontaires effectuent de la pratique, toujours en compagnie des membres de brigade motorisée comme celle de Doullens, ce dimanche.

Trois motards se sont rendus à cette session. "C'est vraiment bien. Il y a une bonne ambiance et puis on a affaire à des professionnels de la route", assure Stéphane. Damien lui est venu se rassurer un peu. Après un an de permis, il voulait surtout savoir s'il n'avait pas pris de mauvaises habitudes. "C'est vrai que dans les moto-école on ne nous apprend pas à piloter", précise Stéphane, le troisième volontaire.

Des sessions qui connaissent un vrai succès.

Après le covid , il fallait relancer la prévention à moto. Une prévention qui séduit puisque selon Cédric Blanc, le commandant de l'escadron départemental sécurité routière de la Somme, en deux ans, le nombre de personnes a avoir suivi ces sessions n'a eu de cesse d'augmenter. "L'an dernier, on a formé près de 160 motard. Là, nous en sommes à 210 pour 2022. Et puis cela permet de montrer un peu notre métier, nos facultés et montrer que nous ne sommes pas que l'agent qui verbalise sur le bord de la route."