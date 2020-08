Les gendarmes multiplient les contrôles dans la vallée du Toulourenc

La vallée du Toulourenc, particulièrement fréquentée cette année devient le théâtre de nombreuses dégradations. Les comportements sont souvent inadaptés et le sur-fréquentation entraîne des risques en matière d'environnement. Des campagnes de sensibilisation sont menées par les agents forestiers de l'ONF et des personnels du syndicat d'aménagement du PNR du Ventoux.

Depuis la fin du mois de juillet, les gendarmes se sont joints à eux pour renforcer les contrôles. Des amendes de 135 euros sont prévues pour le non respect de l'interdiction de porter du feu, de fumer ou de jeter des objets dans le foret. Le camping sauvage n'est pas non plus autorisé.