Les gendarmes naviguent sur la Dordogne "le but ce n'est pas de gâcher les vacances"

Les touristes en canoë ont eu une étrange surprise ce mercredi en voyant les gendarmes naviguer à côté d'eux, en zodiac. Les militaires spécialisés du PSIG de Sarlat n'étaient pas en intervention pour une grosse opération, mais pour surveiller que tout se passe bien sur la rivière. Cela change de leur quotidien, le reste de l'année, où ils sont chargés des interpellations difficiles, des contrôles ou encore des recherches de personnes disparues.

Un cadre exceptionnel

Depuis sept ans et pendant l'été, ils montent en zodiac et réalisent cette opération en moyenne une fois par semaine pour vérifier que les règles de navigation sont respectées. Le cadre est exceptionnel, entre falaises et petites plages de galets.

Le gilet de sauvetage

Les gendarmes rappellent notamment à tous les vacanciers que le port du gilet de sauvetage est obligatoire et pour tout le monde. C'est le cas pour cette famille de Hollandais, les enfants ont un gilet, mais les parents n'en portent pas. Il n'y a pas besoin de longs discours, l'adjudant Nicolas Favre a juste à dire "safety jacket" pour que les vacanciers comprennent. Le gendarme ne met pas de contravention, "le but, ce n'est pas de gâcher des vacances, c'est de faire de la prévention en espérant que la prochaine fois, ils mettent leurs gilets de sauvetage".

Aider les nageurs fatigués

Les militaires rappellent les règles et ça peut leur arriver de venir en aide aux enfants qui n'arrivent pas à remonter sur leur canoë ou bien à des nageurs qui sont trop fatigués. Mais c'est très rare qu'ils aient à sortir le carnet de contravention. Pour l'adjudant Nicolas Favre, c'est arrivé une seule fois en sept ans face à un touriste peu coopératif : "c'étaient les enfants qui jetaient des cailloux sur les nageurs et quand on a demandé à la personne qui s'en occupait de faire attention, le ton est un peu monté". Mais la plupart du temps, la présence des gendarmes est saluée par les vacanciers, qu'ils soient sur les rives ou depuis leur canoë.