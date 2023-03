"Les gendarmes ont d'autres priorités que la sécurité des députés" pour JF Lovisolo, Renaissance du Vaucluse

Le député Renaissance du Vaucluse Jean François Lovisolo ne demande pas de renforcement de sa sécurité. Après les tensions contre la réforme des retraites et l’utilisation du 49.3, le ministre de l’Intérieur demande aux préfets de rester vigilant sur la sécurité des permanences et des domiciles des députés.

ⓘ Publicité

Pas de demande de sécurité supplémentaire du député Renaissance du Vaucluse

Jean François Lovisolo, ex-maire de La Tour d’Aigues, explique qu'il a connu "des situations tendues e come élu local, notamment pour des demandes de permis de construire. Les discussion sont parfois vives sur la réforme des retraite. On peut échanger des points de vue en se respectant et sans passer par les menaces physiques. A titre personnel, je n’ai rien demandé*. Je ne demanderai rien car les gendarmes ont d'autres priorités que de mettre en sécurité des parlementaires"*.

Le ministre demande aux préfets d'être vigilants

Le ministre de l’Intérieur demande aux préfets d’être vigilants et "mobilisés pour garantir la sécurité de l'ensemble des élus de notre République" après tensions en réaction au recours à l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites.

Pour Gérald Darmanin, "les élus, notamment les parlementaires, font parfois l'objet de menaces, d'outrages, d'injures ou encore d'actes de malveillance tels que des dégradations de bien. Ces actes d'intimidation et violences sont inacceptables". Le ministre de l’Intérieur précise dans un télégramme aux préfets qu’il n’y aura pas de nouvelles mesures de protection mais un maintien "ferme" du dispositif déjà en place de "surveillance des permanences des parlementaires et de leur domicile, si nécessaire".