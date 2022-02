La gendarmerie ferme dans un village de Dordogne, des habitants s'inquiètent

Au milieu de la rue principale de Savignac-les-Eglises, les volets de la gendarmerie sont baissés, le grand portail vert un peu rouillé. Le local de la brigade fermera définitivement à la mi-mars. Les 26 militaires vont déménager dans les bâtiments de Saint-Martial-d'Albarède, à 12 kilomètres, près d'Excideuil. Une réorganisation décidée par l'Etat et également motivée par la vétusté des locaux d'après la gendarmerie. "C'est un peu inquiétant parce qu'on les a plus à côté, confie Eric, qui habite juste en face de la gendarmerie de Savignac-les-Eglises. Une fois il y a eu une bagarre, j'ai appelé la gendarmerie, ils agissent plus vite quand ils sont à côté."

Je me sens mois en sécurité, on se sent un peu lésés.

Il n'y aura plus que trois unités pour tout le secteur, qui couvre Savignac, Excideuil, Hautefort et Thenon. Elles étaient jusque là quatre unités distinctes. Les effectifs de gendarmes restent les mêmes. "Au moindre problème, il faudra aller à Saint-Martial-d'Albarède, prendre rendez-vous, ça devient de plus en plus compliqué, s'inquiète Denis, la coiffeuse, installée aussi dans la rue principale. Les clients en parlent, il y a eu pas mal de cambriolages pendant les fêtes."

La mairie se veut rassurante

Certains habitants soulignent aussi l'importance de la gendarmerie, régulièrement appelée pour des soirées des 400 étudiants de l'école d'hôtellerie. "La gendarmerie c'est une institution dans le village", rappellent d'autres. "Avant on avait cette proximité, on téléphonait ils nous répondaient, maintenant on subit, se lamente Patrick, qui habite à Sarliac-sur-l'Isle, une commune voisine. C'est calme chez nous mais il y a eu des vols, des cambriolages. Les gendarmes pouvaient venir vite, maintenant il faut minimum 20 minutes. Je me sens mois en sécurité, on se sent un peu lésés."

La maire de Savignac-les-Eglises se veut rassurante : "j'ai eu l'assurance de la brigade qu'ils seraient toujours présents sur la commune, autant qu'ils le sont actuellement, affirme Evelyne Roux. Les gendarmes se sont toujours déplacés, il y a un vrai maillage sur le territoire." La maire compte aussi installer des caméras de protection dans les prochains mois pour tranquilliser ceux qui s'inquiètent.